Расставить знаки препинания. Подчеркнуть обобщающие слова. Какими членами предложения являются однородные члены? От дома от деревьев от голубятни от галереи ото всего побежали длинные тени.Твоя живая тишина твои лихие непогоды...
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Расставить знаки препинания. Подчеркнуть обобщающие слова. Какими членами предложения являются однородные члены? От дома от деревьев от голубятни от галереи ото всего побежали длинные тени.Твоя живая тишина твои лихие непогоды твои леса твои луга все мило мне. Все вокруг замерло и море и воздух и деревья и горы. На уроке географии мы знакомились с материками Америкой Африкой Австралией Антарктидой Евразией.Природа прекрасна во все времена года и зимой и летом и весной и осенью. Все вокруг радовалось наступлению весны и люди и животные и насекомые и деревья и травы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От дома , от деревьев, от голубятни, от галереи-ото всего побежали длинные тени. (обобщ.-всего) Твоя живая тишина , твои лихие непогоды , твои леса, твои луга - все мило мне. (обобщ.-все) Все вокруг замерло:и море , и воздух , и деревья, и горы. (обобщ.-все) На уроке географии мы знакомились с материками : Америкой , Африкой , Австралией , Антарктидой , Евразией. (обобщ.- материками) Природа прекрасна во все времена года: и зимой , и летом, и весной, и осенью. (обобщ.-времена года) Все вокруг радовалось наступлению весны : и люди, и животные, и насекомые , и деревья, и травы. (обобщ.-все)
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