Приведи примеры конфликтов из знакомых тебе сказок.Напиши какими способами они р??шались.

Окружающий мир
Приведи примеры конфликтов из знакомых тебе сказок.Напиши какими способами они р??шались.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В сказке лубяная избушка.Лиса выгнала зайца из его же дома ,заяц просил у всех помощи ,но они не смогли ему помочь.А когда он попросил петуха тот смог ему помочь и прогнал лису.Сказка путешествия Нильса с дикими гусями.Нильс обидел гнома ,а тот превратил в его маленького.Потом гном и Нильс всё же помирились и всё стало хорошо.
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