Приведи примеры конфликтов из знакомых тебе сказок.Напиши какими способами они р??шались.

Гость: Гость:

В сказке лубяная избушка.Лиса выгнала зайца из его же дома ,заяц просил у всех помощи ,но они не смогли ему помочь.А когда он попросил петуха тот смог ему помочь и прогнал лису.Сказка путешествия Нильса с дикими гусями.Нильс обидел гнома ,а тот превратил в его маленького.Потом гном и Нильс всё же помирились и всё стало хорошо.