Графически решите уравнение 1)√x=-x+3

Алгебра
Графически решите уравнение 1)√x=-x+3
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Гость:
Держи))))))))))))))))))
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