Одел тела бабочки биология 7 класс

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Бабочки — один из 34 отрядов класса насекомых типа членистоногих царства животных. К настоящему времени известно около 170000 видов бабочек, из них примерно десятая часть — дневные, остальные — ночные. Подотряд низших равнокрылых объединяет мелких бабочек. Сюда относят небольшое число видов бабочек, имеющих примитивное строение крыльев: у них на обоих крыльях почти одинаковое жилкование. Подотряд высших равнокрылых — У высших равнокрылых бабочек на обоих крыльях жилкование тоже почти одинаковое. От представителей предыдущего подотряда их легко отличить благодаря отсутствию шпор на голенях. Кроме того, это средней или крупной величины насекомые, среди которых есть очень большие формы. Подотряд разнокрылых - К этому подотряду относится преобладающее большинство семейств чешуекрылых, у которых форма и жилкование передних и задних крыльев явно различны, а ротовые части обычно образуют типичный для бабочек хоботок. Передние крылья более или менее треугольной формы, а задние - округленные с менее густым жилкованием. Существует классификация по форме усиков. У ночных бабочек усики разнообразные по форме: перистые, гребенчатые, нитевидные. У дневных бабочек обычно булавовидные усики с утолщением на конце (парусники, белянки, нимфалиды, геликониды, морфиды) . У них сильный и длинный хоботок, при помощи которого они высасывают нектар из цветков. Крылья широкие, в покое подняты вверх (за редким исключением) , на задних крыльях отсутствует зацепка.