Опишите внешность однаклассника чтобы его легко узнали в классе

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Опишите внешность однаклассника чтобы его легко узнали в классе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моего товарища очень легко узнать. Так как у него на лице есть отличительная черта. У него очень красивые глаза, добрая улыбка темные волосы.
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