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5x-3 больше 7x+4 (x-3) (x+2) = 0
Математика
5x-3 больше 7x+4 (x-3) (x+2) = 0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х-3)(х+2)=0 х-3=0, х=3, х+2=0 х=-2 Ответ: х=3;-2.
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