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Помогите пожалуйста решить уравнение 37 X= 256
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнение 37 X= 256
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
37х=256 х=256:37 х=6,92
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