Написать сочинение с словами наступавшие холода,распрямив крылья, нахохлившиеся птицы, взмахивая ими, поднявшись в воздух, улетая на юг, прощаясь с родным гнездом.

Русский язык

Написать сочинение с словами наступавшие холода,распрямив крылья, нахохлившиеся птицы, взмахивая ими, поднявшись в воздух, улетая на юг, прощаясь с родным гнездом.

Автор: Гость