Написать сочинение с словами наступавшие холода,распрямив крылья, нахохлившиеся птицы, взмахивая ими, поднявшись в воздух, улетая на юг, прощаясь с родным гнездом.
Русский язык
Написать сочинение с словами наступавшие холода,распрямив крылья, нахохлившиеся птицы, взмахивая ими, поднявшись в воздух, улетая на юг, прощаясь с родным гнездом.
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Первый мальчик поймал 12 рыб,а второй 9.Всю рыбу они поделили на три равных части и одну часть отдали девочке.Сколько рыб отдали?
Геометрия
Найдите сторону квадрата площадь которого равна площади прямоугольника со смежн??ми сторонами 8см и 18см
Английский язык