Решить задачу для офиса купили 6 кресел и стол на сумму восемнадцать тысяч сто сор??к рублей сколько стоит одно кресло если цена стола 7940 рублей

Математика
Решить задачу для офиса купили 6 кресел и стол на сумму восемнадцать тысяч сто сор??к рублей сколько стоит одно кресло если цена стола 7940 рублей
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
18140-7940=10200(р шести стоимость кресел)10200:6=1700 (р стоит одно кресло)Ответ : 1700 р стоит одно кресло 

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