Решить задачу для офиса купили 6 кресел и стол на сумму восемнадцать тысяч сто сор??к рублей сколько стоит одно кресло если цена стола 7940 рублей

Математика

Решить задачу для офиса купили 6 кресел и стол на сумму восемнадцать тысяч сто сор??к рублей сколько стоит одно кресло если цена стола 7940 рублей

Автор: Гость