Подчеркните буквы непроизносимых согласных здраствуй прекрасный неначный мороз солнце чудесный прелесный
Русский язык
Подчеркните буквы непроизносимых согласных здраствуй прекрасный неначный мороз солнце чудесный прелесный
Ответ(ы):
Гость:
Пишем: здравствуй,Говорим: здраствуй Пишем: ненастный, Говорим: ненасный Пишем: солнце, Говорим: сонце пишем: прелестный, Говорим: прелесный. )
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