Помогите решить задачу: На карте -3,6 см На местность- х масштаб: 1:200000
Математика
Помогите решить задачу: На карте -3,6 см На местность- х масштаб: 1:200000
Ответ(ы):
Гость:
Ответ 3600000 наверное так!
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