Помогите решить задачу: На карте -3,6 см На местность- х масштаб: 1:200000

Математика
Помогите решить задачу: На карте -3,6 см На местность- х масштаб: 1:200000
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
 Ответ 3600000 наверное так!
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