Первый мальчик поймал 12 рыб,а второй 9.Всю рыбу они поделили на три равных части и одну часть отдали девочке.Сколько рыб отдали?

Математика

Первый мальчик поймал 12 рыб,а второй 9.Всю рыбу они поделили на три равных части и одну часть отдали девочке.Сколько рыб отдали?

Автор: Гость