Первый мальчик поймал 12 рыб,а второй 9.Всю рыбу они поделили на три равных части и одну часть отдали девочке.Сколько рыб отдали?
Математика
Первый мальчик поймал 12 рыб,а второй 9.Всю рыбу они поделили на три равных части и одну часть отдали девочке.Сколько рыб отдали?
Ответ(ы):
Гость:
12+9=21 21:3=7 7 рыб отдали
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