Написать сочинение смешные случаи на уроки 6-7 предложений

Гость: Гость:

Дело было в деревне. Мы с моим братом решили поиграть в Шерлока Холмса и Доктора Ватсона, нашли ключик (обычный, железный). И решили найти замок от него. Бродили, бродили по всем сараям, пока ходили потыкали все кодовые замки (всем все сбили напрочь))) и вдруг... мы нашли этот заветный замок!!! Открыли, а закрыть то никак... Ну помаялись и пошли к моей маме каятся((( Она пришла, конечно, сразу все закрыла. Оказался сарай соседки. Ну конечно как полагается, нас поругали, но мама с соседкой долго ржали над молодыми сыщиками