Написать текст на английском про свой не любимый урок
Английский язык
Написать текст на английском про свой не любимый урок
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Гость:
Попробуй написать через прош.вр. Или Present Perfeckt
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