Вы изучили истоию австрийской империи в 19 веке, согласны ли вы с тем что распад империи был неминуем, или хотите это утверждение оспорить?

История
Вы изучили истоию австрийской империи в 19 веке, согласны ли вы с тем что распад империи был неминуем, или хотите это утверждение оспорить?
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Автор: Гость
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Гость:
Еще как случилось бы и без Первой мировой войны.  
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