Вы изучили истоию австрийской империи в 19 веке, согласны ли вы с тем что распад империи был неминуем, или хотите это утверждение оспорить?

История

Вы изучили истоию австрийской империи в 19 веке, согласны ли вы с тем что распад империи был неминуем, или хотите это утверждение оспорить?

Автор: Гость