Сказка конек-горбунок рассказать о дружбе Ивана и конька-горбунка

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Одним из главных героев в сказке «Конек – Горбунок» Петра Павловича Ершова является Иван, - младший сын престарелого крестьянина. Как это часто бывает в русских народных сказках: - У старинушки три сына: Старший умный был детина, Средний итак и сяк, Младший вовсе был дурак… Образ Ивана во многом схож с образом Емели из сказки «По – щучьему велению», - ведь он также любит целыми днями лежать на печи распевая песни, и ничего не делая. Окружающие зовут его Иван – дурак, - он простодушен, глуп, сам себе на уме. Но в сказке он оказывается самым честным, смелым и находчивым; он просто добросовестно и без страха стоял в карауле и поймал вора, в отличие от его братьев, которые проспали всю ночь в соломе, а под утро, возвращаясь домой, сыграли уставших, замерзших, якобы не спавших всю ночь караульщиков. Изловив кобылицу, Иван ни слова не сказал о ней отцу и братьям: он проявил смекалку, рассказав о ней, как о дьяволе: - Вдруг приходит дьявол сам, С бородою и усам; Рожа словно как у кошки, А глаза то – что те плошки! Вот и стал тот черт сказать И зерно хвостом сбивать. Зная о том, что кобылица больше не будет топтать поле, Иван поведал своему семейству о том, что он взял с дьявола обещание не топтать пшеницу целый год. Иван трезво относится к окружающему, любое чудо воспринимать им как естественное явление, ведь его ничуть не смутила чудесная говорящая кобылица, которая впоследствии подарит ему двух красивых златогривых коней и верного друга Конька – Горбунка. Он верно оценивает поведение других и прямо говорит им об этом. Настигая своих братьев, укравших у него коней, он кричит им: - Стыдно, братья, воровать! Хоть Ивана вы умнее, Да Иван то вас честнее: Он у вас коней не крал! Но Иван простодушен, доверчив и наивен: братья хоть и берут его с собой в город продавать коней, но не упускают момент избавиться от него, посылая младшего брата раздобыть огонь в ночном глухом лесу, зная, что его ждет верная погибель. А Иван, выполняя их поручение, находит тем временем чудесное перо жар-птицы. Он не стесняется высказать свое мнение, не теряет чувство собственного достоинства. Он одинаково разговаривает как с простыми людьми, так и с самим царем: - Чудное дело! Так и быть, Стану, царь, тебе служить… Только, чур, со мной не драться И давать мне высыпаться, А не то я был таков! Он обращается к царю без титулов, без эпитетов, а просто к равному; соглашаясь поступая на царскую службу, Иван диктует свои условия. Иван всюду выступает носителем лучших черт народа: честный, прямой, не падающий духом, способный найти выход из любого положения. Смелость, отвага, самостоятельность, честность, умение ценить дружбу, помогают Ивану преодолеть все препятствия и победить: - Твоего ради талана Признаем царя Ивана!