Сказка конек-горбунок рассказать о дружбе Ивана и конька-горбунка

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Сказка конек-горбунок рассказать о дружбе Ивана и конька-горбунка
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Автор: Гость
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Гость:
    Одним из главных героев в сказке «Конек – Горбунок» Петра Павловича Ершова является Иван, - младший сын престарелого крестьянина. Как это часто бывает в русских народных сказках:       - У старинушки три сына:       Старший умный был детина,       Средний итак и сяк,       Младший вовсе был дурак…      Образ Ивана во многом схож с образом Емели из сказки «По – щучьему велению», - ведь он также любит целыми днями лежать на печи распевая песни, и ничего не делая. Окружающие зовут его Иван – дурак, - он простодушен, глуп, сам себе на уме. Но в сказке он оказывается самым честным, смелым и находчивым; он просто добросовестно и без страха стоял в карауле и поймал вора, в отличие от его братьев, которые проспали всю ночь в соломе, а под утро, возвращаясь домой, сыграли уставших, замерзших, якобы не спавших всю ночь караульщиков.      Изловив кобылицу, Иван ни слова не сказал о ней отцу и братьям: он проявил смекалку, рассказав о ней, как о дьяволе:       - Вдруг приходит дьявол сам,       С бородою и усам;       Рожа словно как у кошки,       А глаза то – что те плошки!       Вот и стал тот черт сказать       И зерно хвостом сбивать.      Зная о том, что кобылица больше не будет топтать поле, Иван поведал своему семейству о том, что он взял с дьявола обещание не топтать пшеницу целый год.      Иван трезво относится к окружающему, любое чудо воспринимать им как естественное явление, ведь его ничуть не смутила чудесная говорящая кобылица, которая впоследствии подарит ему двух красивых златогривых коней и верного друга Конька – Горбунка.      Он верно оценивает поведение других и прямо говорит им об этом. Настигая своих братьев, укравших у него коней, он кричит им:       - Стыдно, братья, воровать!       Хоть Ивана вы умнее,       Да Иван то вас честнее:       Он у вас коней не крал!      Но Иван простодушен, доверчив и наивен: братья хоть и берут его с собой в город продавать коней, но не упускают момент избавиться от него, посылая младшего брата раздобыть огонь в ночном глухом лесу, зная, что его ждет верная погибель. А Иван, выполняя их поручение, находит тем временем чудесное перо жар-птицы.      Он не стесняется высказать свое мнение, не теряет чувство собственного достоинства.      Он одинаково разговаривает как с простыми людьми, так и с самим царем:       - Чудное дело! Так и быть,       Стану, царь, тебе служить…       Только, чур, со мной не драться       И давать мне высыпаться,       А не то я был таков!      Он обращается к царю без титулов, без эпитетов, а просто к равному; соглашаясь поступая на царскую службу, Иван диктует свои условия.      Иван всюду выступает носителем лучших черт народа: честный, прямой, не падающий духом, способный найти выход из любого положения.      Смелость, отвага, самостоятельность, честность, умение ценить дружбу, помогают Ивану преодолеть все препятствия и победить:       - Твоего ради талана       Признаем царя Ивана!
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