Ребята помогите пожалуйста! рассказ ПРО ЧЕЛОВЕКА который живёт в арктической пус??ыни!!!
Окружающий мир
Ребята помогите пожалуйста! рассказ ПРО ЧЕЛОВЕКА который живёт в арктической пус??ыни!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Придумай как он туда попал ,чем занимался,как бы он выживал и смог ли он выбраться .
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