Объясните значение появления сосудов у споровых растений?
Биология
Объясните значение появления сосудов у споровых растений?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появление сосудистых растений, которые, в отличие от мохообразных, способны гораздо более эффективно противостоять высыханию, было одним из важнейших событий в эволюции наземной биоты. До сих пор считалось, что первые сосудистые растения появились в середине силурийского периода, примерно 420–430 млн лет назад. Об этом свидетельствует появление в палеонтологической летописи нового типа спор — так называемых трилетных спор с плотной орнаментированной оболочкой, а также первых фрагментарных остатков самих сосудистых растений.
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