СРОЧНОООО!!! ДАЮ 20 БАЛОВ написать рассказ о знаменитом человеке по примеру в учеб??ике на с. 30 Учебник-Spotlight 7 класс Vaulina Evans Предложений 15

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СРОЧНОООО!!! ДАЮ 20 БАЛОВ написать рассказ о знаменитом человеке по примеру в учеб??ике на с. 30 Учебник-Spotlight 7 класс Vaulina Evans Предложений 15
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Lara Croft is famous. she smart. she fight The Boss
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