Прямые АВ и СD пересекаются в точке О. ОА = ОВ, ОС = ОD. Докажите что: АС = ВD
Геометрия
Прямые АВ и СD пересекаются в точке О. ОА = ОВ, ОС = ОD. Докажите что: АС = ВD
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Образовавшиеся треуг равны по 2 сторонам и углу между ними , а тк равны треуг равны то противолежащие стороны равны и ВСЕ
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