Основные районы разведанных запасов нефти и угля в РОССИИ. География 9 класс

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Российский уголь потребляется практически во всех субъектах федерации, а добыча производится в 26 субъектах. Основными регионами добычи являются Западная и Восточная Сибирь. Преимущественное развитие получает ведущий угольный бассейн страны – Кузбасс, высокий потенциал для развития имеет Канско-Ачинский угольный бассейн. В затухающем режиме работают угольные предприятия Урала, Подмосковного и Донецкого (Восточного Донбасса) бассейнов.Кузнецкий угольный бассейн является одним из самых крупных угольных месторождений мира. Большая часть бассейна находится в пределах Кемеровской области.Имеется 90 шахт и разрезов. 42-45% добываемых в Кузбассе углей идёт на коксование. Основная часть углей потребляется в Западной Сибири, на Урале, а также в Европейской части России.Канско-Ачинский угольный бассейн расположен на территории Красноярского края и частично в Кемеровской и Иркутской областях. Обладает наиболее значительными запасами энергетического бурого угля, добывающегося открытым способом. Уголь используется в основном на месте, для выработки электроэнергии в Красноярской и Хакасской энергосистемах, а также для выработки тепла на теплоэлектроцентралях (ТЭЦ) региона. С востока России на запад по транссибирской железнодорожной магистрали уголь транспортируется как на запад страны (Рязанская ГРЭС), так и на Дальний Восток.Печорский угольный бассейн расположен в Европейской части России, на западном склоне Полярного Урала, в республике Коми и Ненецком национальном округе Архангельской области. Уголь добывается дорогим подземным способом. На территории бассейна находится самая глубокая шахта России – Комсомольская (Воркута). Шахта работает на глубинах порядка 1100 метров. Потребителями угля являются предприятия Европейского Севера. Проблемы бассейна связаны с трудностями реализации дорогого угля. Экологические проблемы связаны с использованием терриконов. Люди уезжают из Воркуты в более благоприятные для жизни районы. Бассейн имеет небольшие перспективы развития из-за высокой себестоимости углей.