Написать текст с фразеологизмами: Вверх тормашками,во всю ивановскую,вольный каз??к , держать камень за пазухой , довести до белого каленя, играть в кошки-м
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Написать текст с фразеологизмами: Вверх тормашками,во всю ивановскую,вольный каз??к , держать камень за пазухой , довести до белого каленя, играть в кошки-м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С утра я встала, всё вокруг было перевёрнуто вверх тормашками, на что я промолчала. Через час мне позвонила подруга и предложила пойти гулять. Мы смеялись на всю Ивановскую, когда из наших уст вырвался крик о "вольном казаке" шедшем с другой стороны дороги. Он словно камень за пазухой держал, потому мы решили его обойти. Мы словно играли в кошки-мышки, ища друг-друга во время всей прогулки. Но когда я подошла к дому, чья-то рука упала мне на плечо, от чего сердце подскочило выше некуда. Когда я увидела своего "вольного казака", то с ноткой смешинки сказала "чуть до белого колния не довёл, шутник!"
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