Написать уравнение плоскости, проходящей через начало координат, перпендикулярн??й прямой (x-3)/4 = (y-2)/-1 = (z+1)/1
Геометрия
Написать уравнение плоскости, проходящей через начало координат, перпендикулярн??й прямой (x-3)/4 = (y-2)/-1 = (z+1)/1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку перпендикулярно заданному вектору: Здесь и ‑ координаты точки M , лежащей на плоскости P , A , B и C ‑ координаты вектора, перпендикулярного плоскости P . Этот вектор называется нормальным к плоскости P. он же является и направляющим вектором заданной прямой. Координаты начала координат - это нули, а направляющий вектор заданной прямой - это числа в знаменателях уравнения прямой: (4;-1;1). Получаем уравнение искомой плоскости:
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