Написать уравнение плоскости, проходящей через начало координат, перпендикулярн??й прямой (x-3)/4 = (y-2)/-1 = (z+1)/1

Геометрия
Написать уравнение плоскости, проходящей через начало координат, перпендикулярн??й прямой (x-3)/4 = (y-2)/-1 = (z+1)/1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение плоскости, проходящей через заданную точку перпендикулярно заданному вектору: Здесь   и    ‑ координаты точки   M , лежащей на плоскости   P ,   A ,   B   и   C   ‑ координаты вектора, перпендикулярного плоскости   P . Этот вектор называется нормальным к плоскости   P. он же является и направляющим вектором заданной прямой. Координаты начала координат - это нули, а направляющий вектор заданной прямой - это числа в знаменателях уравнения прямой: (4;-1;1). Получаем уравнение искомой плоскости:

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите . Геометрия 8 класс
Ответить
Математика
Помогите пж дам все баллы
Ответить
Литература
Образ Светланы в балладе Жуковского.
Ответить
Физика
К ободу диска радиусом 0,25 м и массою 2 кг приложена касательная сила. Найти величину этой силы, если угловое ускорения диска 10 рад/с^2. Через ск...
Ответить
Математика
Помогитееееееееее!!!!! 3x+17x=165 18x=4,2+4x 19x+36=37x
Ответить