Написати твiр про осiнь
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Написати твiр про осiнь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калина-символ України.Як багато пишуть поети про цей символ.Навесні і восени калина зовсім різна.На весні вона цвіте,а восени красується своїми червоними плодами.Цвіте калина білими суцвіттями.Милує око той білий цвіт такою вже ніжною вона стає,як тая дівчина молодая.За літо вона росте і вже восени стає червоною,як той мак у полі.Тендітна і ніжна дівчинка стає господарською жіночкою.Так і калина смій ніжний білий цвіт змінює на червоний.Восени калина чекає своєї пори коли нею похарчуються птахи,так калина приймає участь у ланцюжку живлення у природі.Ягідкі калини гіркі на смак,для людини вона частіше всього постає як ліки.Можемо зробити висновок що не дарма поети так гарно і ніжно описують калину адже вона за усі пори року гарненька.
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