Напиши 6 вопросов,какие-бы вы задали спортсмену во время интервью. Если сможете,т?? на татарском(желательно)
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Напиши 6 вопросов,какие-бы вы задали спортсмену во время интервью. Если сможете,т?? на татарском(желательно)
Ответ(ы):
Гость:
Сколько медалей вы получили за свою карьеру спортсмена?на какие соревнования вы собираетесь поехать?сколько лет вы занимаетесь спортом?у какого тренира вы бы хотели научиться новым навыкам? какая у вас самая любимая и дорогая вам награда?в будущем вы бы хотели стать тренером?
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