Напиши что для тебя музыкальный фольклор

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Формирующееся новое общество требует и новых решений в воспитании будущего своей страны - подрастающего поколения. Воспитание детей в современном обществе происходит в условиях экономического и политического реформирования, в силу которого существенно изменилась социокультурная жизнь подрастающего поколения, функционирование образовательных учреждений, средств массовой информации и т.д. В то же время реформирование вызвало социальное расслоение общества, снижение жизненного уровня большинства населения и другие негативные последствия На фоне этих изменений в педагогической науке идут серьезные поиски путей совершенствования воспитания детей. Одно из исходных положений этих поисков состоит в том, что человек есть саморазвивающаяся, самоопределяющаяся, самореализующаяся личность. Иначе говоря, человек развивает, учит, воспитывает себя сам. В этом случае возникает сама возможность обретения человеком личной ответственности. Но сами по себе эти процессы идти не могут. Ребенок - человек еще не самодостаточный для саморазвития в силу возраста, малых знаний, слабости физических и духовных сил. Воспитатель нужен, но он лишь помощник, защитник, наставник, даже образец для подражания. Главная роль педагога - создать условия для саморазвития личности, удовлетворения его внутренней нужды и запросов. Необходимо дать воспитаннику свободу в способах формирования своих взглядов и убеждений, поведения, отношения к миру и себе - своего внутреннего мира. Вторая основополагающая идея: ребенка не надо переделывать. И здесь для педагога встает основная задача: своими "воздействиями" на воспитанника он должен добиться, чтобы ребенок сам хотел и стремился быть хорошим. Думается, что эти идеи выросли не на пустом месте. Изучая опыт работы педагогов дополнительного образования, преданных своему делу, можно сказать, что опыт такой педагогической деятельности есть. Дополнительное образование может создавать условия для творческой самореализации детей, обеспечивая ребенку дополнительную возможность для духовного, интеллектуального и физического развития. На наш взгляд, в дополнительном образовании более ярко выступает возможность разрабатываемых сегодня новых подходов в воспитании детей. Это и гибкость образовательной системы, меньшая наполняемость групп по сравнению с классом, вариативность, выполнение социального заказа самих детей и их родителей, содействие развитию ребенка в приемлемом для него темпе, - все это позволяет индивидуализировать воспитательный процесс, создать неформальные отношения ребенка и педагога, при желании обеспечить участие родителей в учебно-воспитательном процессе и т.д. Вместе с этим УДО позволяет развивать разнообразие направлений деятельности детей и форм организации учебно-воспитательной работы. Одной из них, которая привлекает многих детей и их родителей, является музыкальный фольклор. Музыкальный фольклор как искусство синкретическое, в котором исключительно ярко выражено игровое начало, может быть использован как одно из условий формирования в детях нравственного, эстетического, интеллектуального и физического потенциала. Вместе с тем, учитывая тревожное состояние детей сегодня, мы отмечаем терапевтический эффект народного искусства, которое используется на занятиях с детьми. В силу своих художественных особенностей оно близко детям, доступно их пониманию, воспроизведено в самостоятельной деятельности, а это способствует появлению чувства удовлетворения, радости, создает эмоционально благоприятную обстановку для детей. Они получают эмоционально-положительное подкрепление в виде успешного осуществления деятельности, испытывая от этого чувство уверенности и связанного с ним удовольствия. Занимаясь художественно-творческой деятельностью, особенно фольклорного характера, дети отвлекаются от грустных мыслей, обид, печальных событий. Народное искусство своей гуманностью, жизнеутверждающей основой, яркостью образов и красок вызывает у детей хорошее настроение. Их веселит мягкий юмор потешек, успокаивает колыбельная песня, вызывает смех, улыбку задорная пляска, музыкальная игра, хороводы. И все это обеспечивает психологическую разгрузку. В результате уходят тревожность, страх, угнетенное состояние, появляется спокойствие, чувство защищенности, уверенности в себе, своих силах. Сколько бы мы ни взывали к сознанию детей, побуждая их быть "трудолюбивыми", все будет тщетно, если то или иное занятие не будет рождать в ребенке удовлетворения от него. Внутреннее удовольствие, наслаждение, радость - вот некоторые побудители детской активности, которые должны быть спутниками социальных, нравственных проявлений детей, если педагог хочет, чтобы они тянулись к нравственному и человечному.