Напиши, какая взаимосвязь существует между окончанием Второй мировой войны и при??ятием Всеобщей декларации прав человека

Гость: Гость:

Идеологией Гитлера, который был непосредственным инициатором войны, было расовое неравенство. Это как раз связано с притеснением прав человека. Одна из главных частей декларации прав человека заявляет, что никакой народ не имеет права притеснять другие народы. ( право на самоопределение)