Напиши, какая взаимосвязь существует между окончанием Второй мировой войны и при??ятием Всеобщей декларации прав человека
Обществознание
Напиши, какая взаимосвязь существует между окончанием Второй мировой войны и при??ятием Всеобщей декларации прав человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Идеологией Гитлера, который был непосредственным инициатором войны, было расовое неравенство. Это как раз связано с притеснением прав человека. Одна из главных частей декларации прав человека заявляет, что никакой народ не имеет права притеснять другие народы. ( право на самоопределение)
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