Напиши, какую роль в природе играют насекомые.

Окружающий мир
Напиши, какую роль в природе играют насекомые.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Очень большую, уничтожают вредных вещества!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Упростите выражение: 1.) (a+2)(a-5)-3a(1-2a) 2.)(a-7)(3a-2)-(5a+1)(2a-4)
Ответить
Математика
Всем привет! сделайте пожалуйста номер 757(г,д,е) срочно
Ответить
Русский язык
Как составить 2 предложения из слов армия,комедия,линия,планетарий,лекция, поэзия,порция,студия,сценарий,созвездие,Евгений
Ответить
Математика
По вертикальному столбу высотой 6 м ползёт улитка.За день она поднимается на 4 м а за ночь опускается на 3 м. Через сколько дней улитка доберётся д...
Ответить
Математика
Расставь скобки так что бы значение выражения было верным 26+4*5-2=90 26+4*5-2=148 Помогите ??ам 30
Ответить