напиши название продуктов , в которых есть эти витамины
Окружающий мир
напиши название продуктов , в которых есть эти витамины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Яблоки , овощи , мясо , фрукты.
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