Расшифруй фразеологизм
Русский язык
Расшифруй фразеологизм
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отставной козы барабанщик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогте! задачки 1)сколько десядков а числе 745? 2)сколько всего сотен в числе 49071? 3)сколько всего тысяч в числе 560937? 4)Какое слово про...
Информатика
В летнем лагере отдыхало 87 семиклассников. 7 из них не любят компьютерные игры. 54 семиклассника предпочитают квесты, 60 — симуляторы. Сколько ...
Английский язык
Помогите перевести стих.Little grey mouse.Where is your house. I cat show you my flat .lf you don't tell the cat.