Помогите перевести стих.Little grey mouse.Where is your house. I cat show you my flat .lf you don't tell the cat.
Английский язык
Помогите перевести стих.Little grey mouse.Where is your house. I cat show you my flat .lf you don't tell the cat.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-маленькая серая мышка. Где твой дом? -Я могу показать тебе мою квартиру, если ты не расскажешь кошке. мда, написали вы непонятно. Вместо "can" написали "cat"...
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