Запиши вырожения и найди их значение.уменьши произведение чисел 1432и2на1978.
Математика
Запиши вырожения и найди их значение.уменьши произведение чисел 1432и2на1978.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1432*2-1978=2864-1978=886
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