Срочно. Составьте из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 магический квадрат, то есть разместите их в таблице 3×3 так, чтобы суммы чисел по строкам, столбцам и двух диагоналям были одинаковы.
Математика
Срочно. Составьте из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 магический квадрат, то есть разместите их в таблице 3×3 так, чтобы суммы чисел по строкам, столбцам и двух диагоналям были одинаковы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 9 2 3 5 7 8 1 6 получается по всем строкам и диагоналям
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