Напишите основные отрасли химической промышленности в северном районе и Сибири? Отдам все баллы)
География
Напишите основные отрасли химической промышленности в северном районе и Сибири? Отдам все баллы)
Ответ(ы) на вопрос:
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Экономика Восточной Сибири включает добывающие производства и электроэнергетику в топливно-энергетическом комплексе, а также формирующиеся на их базе энергоемкие производства цветной металлургии (особенно производство алюминия) и химической промышленности. В районе также развиты лесная промышленность и пушной промысел. Отрасли топливно-энергетического комплекса формируются на основе добычи угля, использования уникальных гидроэнергетических ресурсов, а в перспективе и освоения открытых в регионе крупных запасов нефти и природного газа. Электроэнергетика также является отраслью рыночной специализации Восточной Сибири. Горнорудная промышленность и металлургия Восточной Сибири имеют исключительное значение для хозяйства России. По богатствам гидроэнергетических ресурсов Восточная Сибирь занимает первое место в России. По территории района протекает одна из величайших рек земного шара — Енисей. Вместе со своим притоком Ангарой река обладает огромными запасами гидроэнергетических ресурсов.
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