Определить природную зону и условия( температура, влажность) Субтропического поя??а, субэкваториального и экваториального.

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Экваториальный климат — климат влажных лесов экваториального пояса со слабыми ветрами, очень малыми годовыми колебаниями температур (24-28 °С на уровне моря) и обильными осадками (от 1,5 тыс. до 5 тыс. мм в год) , выпадающими более или менее равномерно в течение всего года. Пониженное давление, обильные тропические дожди, высокая температура но без засушливых периодов создают условия для произрастания влажноэкваториальных лесов и возделывания ценных тропических культур (саговая и кокосовая пальмы, бананы, ананасы, какао. Экваториальный климат распространён на обширной территории Экваториальной Африки, в бассейне Амазонки в Южной Америке, местами в Центральной Америке и Индонезии. Сходные климаты, но под воздействием иных циркуляционных процессов формируются также в особых условиях рельефа в пределах соседних районов с экваториальных муссонов климатом. Субэкваториальные пояса - природные географические пояса Северного и Южного полушарий, между экваториальным и тропическим поясами. Климат субэкваториальных поясов характеризуется господством экваториальных муссонов с сухой зимой и влажным летом, температура постоянно высокая. В субэкваториальных поясах - на суше выделяются зоны саванн и редколесий и субэкваториальных муссонных смешанных лесов. - поверхностные воды океанов в течение всего года имеют температуру около 25 град. С, соленость, близкую к норме. Зоны субэкваториальных муссонных лесов - природные зоны субэкваториальных поясов в Центральной и Южной Америке, Африке, на юге Азии и северо-востоке Австралии. В этих зонах: - климат характеризуется господством экваториальных муссонов; - сухой сезон длится 2.5-4.5 месяца; - почвы - красноцветные латеритные в