КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!!!!ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО!!! №1 Используя признаки равенства треугольников, докажите признак равенства равнобедренных треугольников по боковой стороне и углу при вершине №2 Одна из сторон равнобедренного тре...
Геометрия
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!!!!ПОМОГИТЕ!!!СРОЧНО!!! №1 Используя признаки равенства треугольников, докажите признак равенства равнобедренных треугольников по боковой стороне и углу при вершине №2 Одна из сторон равнобедренного треугольника равна 4 см. Найдите две другие стороны, если периметр треугольника равен 14 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А не легче 1-вое посмотреть в книге!!!!!!!!!!!! в первом случаи будет одна сторона 4 вторая 6, а во втором случаи если одна будет 4 то две других по 5 см
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