Напиши о переживаниях Пети. Маршак-чего боялся Петя?
Литература
Напиши о переживаниях Пети. Маршак-чего боялся Петя?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Темноты боится Петя. Петя маме говорит: - Можно, мама, спать при свете?. Пусть всю ночь огонь горит. Отвечает мама: - Нет! Щелк - и выключила свет. Стало тихо и темно. Свежий ветер дул в окно. В темноте увидел Петя Человека у стены. Оказалось на рассвете Это куртка и штаны. Рукавами, как руками, Куртка двигала слегка, А штаны плясали сами От ночного ветерка. В темноте увидел Петя Ступу с бабою-ягой. Оказалось на рассвете Это печка с кочергой. Это печь, А не яга, Не нога, А кочерга! В темноте увидел Петя: Сверху смотрит великан. Оказалось на рассвете Это старый чемодан. Высоко - на крышу шкапа Чемодан поставил папа, И светились два замка При луне, как два зрачка. -- Каждый раз при встрече с Петей Говорят друг другу дети: - Это - Петя Иванов. Испугался он штанов! Испугался он яги Старой, ржавой кочерги! На дворе услышал Петя, Как над ним смеются дети. - Нет, - сказал он, - я не трус! Темноты я не боюсь! С этих пор ни разу Петя Не ложился спать при свете. Чемоданы и штаны Пете больше не страшны. -- Да и вам, другие дети, Спать не следует при свете. Для того чтоб видеть сны, Лампы вовсе не нужны!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Arcsin0+arcsin1+arcsin (-1)=? ctg (arccos1+2arctg (-корень из 3/3)=? sin^2 (arctg1/корень из 3 +arccos1/2)=? ОТВЕТ В ГР??ДУСАХ
Физика
Одноатомному газу,количеством 8 моль,передано количество теплоты 150кдж.При этом г??з выполнил работу 0.05мдж.На сколько изменилась температура тела?
Русский язык
Отгадать загадку сколько слов с безударной проверяемой гласной в корне Я родился в день дождливый Под осинкой молодой круглый гладенький красивый с...
Русский язык