Напиши о переживаниях Пети. Маршак-чего
Литература
Напиши о переживаниях Пети. Маршак-чего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В темноте увидел Петя Человека у стены. Оказалось на рассвете - Это куртка и штаны. Рукавами, как руками, Куртка двигала слегка, А штаны плясали сами От ночного ветерка. В темноте увидел Петя Ступу с бабою-ягой. Оказалось на рассвете - Это печка с кочергой. Это печь, А не яга, Не нога, А кочерга В темноте увидел Петя: Сверху смотрит великан. Оказалось на рассвете - Это старый чемодан.
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