Напиши сочинение из 7-8 предложений. 8 февраля в нашей стране отмечают День россий??коу науки.Почему для России важно развитие науки?

Гость: Гость:

Если бы не было науки,человечество бы жило с помощью инстинктов,не больше.С помощью науки мы можем передвигаться в дальние страны,при этом не делая особых усилий,мы можем сидеть в интернете,пользоваться техникой в целом.Так же наука ищет лечение на многие виды болезней,если бы не было лекарств,человек бы не проживал до 40 лет.Наука пытается создать новые виды животных и растений,что не мало важно для человечества.