Напиши сочинение по теме страх чтобы заканчивалась так так бывает со всеми кто ба??ца такие о таких людях чаще всего говорят что у страха глаза велики волков боятся и в лес не ходить

Гость: Гость:

Жила - была бабка. Одна - одинешенька. Жила одна, всего-то она боялась. И криков резких, и если вдруг что-то упало резко. Однажды решила она с подружками в лес сходить, за грибами. Решили подружки разойтись и через полчаса встретиться на этом же месте. Бабке было страшно. Но своим подружкам она этого не рассказывала. Разошлись. Идет 10 минут, что-то упало, она испугалась, убежала куда глаза глядят. Оказывается, она забежала в центр леса, в то время как они ходили по окраине. Испугалась бабка, что капут ей, и побежала дальше. Увидела волка , остановилась, подождала, он прошел и она побежала дальше.В конце концов она вышла опять на окраину, и уже решила пойти по полю, а в лес не заходить. После этого дня, у нее всегда были глаза велики)