Периметр параллелограмма равен 56 см. Найдите его стороны если одна из них на 6 см б??льше другой

Геометрия
Периметр параллелограмма равен 56 см. Найдите его стороны если одна из них на 6 см б??льше другой
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х*2+(х+6)*2=2х+2х+12=56 4х=56-12 4х=44 х=44/4 х=11( 1 сторона) 11+6=17( 2 сторона)
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