Напиши свое сочиненное стихотворение!

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Напиши свое сочиненное стихотворение!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветочек Вырос маленький цветочек. Был красивенький он, очень! Все любили, поливали, Но а летом, вдруг сорвали!  Начал плакать тот цветочек: "Я же был красивый, очень!". Хулиган не стал и слушать, Ситуацию ухудшил.  Оторвал листочек он. Не подумал о живом!
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