Напиши свое сочиненное стихотворение!

Гость: Гость:

Цветочек Вырос маленький цветочек. Был красивенький он, очень! Все любили, поливали, Но а летом, вдруг сорвали! Начал плакать тот цветочек: "Я же был красивый, очень!". Хулиган не стал и слушать, Ситуацию ухудшил. Оторвал листочек он. Не подумал о живом!