Напиши свое сочиненное стихотворение!
Другие предметы
Напиши свое сочиненное стихотворение!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цветочек Вырос маленький цветочек. Был красивенький он, очень! Все любили, поливали, Но а летом, вдруг сорвали! Начал плакать тот цветочек: "Я же был красивый, очень!". Хулиган не стал и слушать, Ситуацию ухудшил. Оторвал листочек он. Не подумал о живом!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Сумма двух чисел равна 21,6. Одно число в 3,5 раза больше другого. Найдите два числа. Н??пишите решение пожалуйста.
Алгебра