Напиши свою загадку о липе, указав три признака этого растения. (Загадку в стихах писать не нужно.)
Окружающий мир
Напиши свою загадку о липе, указав три признака этого растения. (Загадку в стихах писать не нужно.)
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Гость:
Ароматное цветенье. И весною день рожденье. И поет как будто скрипка – Шелестит так нежно... (Липка)
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