Напиши во что ты одет в различную погоду

Английский язык
Напиши во что ты одет в различную погоду
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Холод(зима)- шуба,шарф,шапка,валенки. тепло(лето)- шорты, футболка,туфли. дождь- резиновые сапоги, плащ
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