Напишіть будь ласка твір на тему "Цілую руки матері святі"

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Напишіть будь ласка твір на тему "Цілую руки матері святі"
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