Напишіть будьласка твір на тему ''що я вкладаю в поняття прекрасне

Українська мова
Напишіть будьласка твір на тему ''що я вкладаю в поняття прекрасне
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Я вкладаю чёрну какашку негра с листьями борщя
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