Напишіть рівняння реакцій, неоюхідних для здійснення перетворень С2Н6⇒С2Н4⇒С2Н5Cl⇒C4H10⇒CO2
Химия
Напишіть рівняння реакцій, неоюхідних для здійснення перетворень С2Н6⇒С2Н4⇒С2Н5Cl⇒C4H10⇒CO2
Ответ(ы):
Гость:
C2H6 = C2H4 + H2 C2H4 + HCL = C2H5CL 2 C2H5CL + 2 Na = C4H10 + 2 NaCL 2 C4H10 + 13 O2 = 8 CO2 + 10 H20
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