Последовательность (xn) задана формулой общего члена xn=-n^2+4n. Найдите под каким номе??ом в этой номером в этой последовательности стоит число - 45

Математика

Последовательность (xn) задана формулой общего члена xn=-n^2+4n. Найдите под каким номе??ом в этой номером в этой последовательности стоит число - 45

Автор: Гость