Последовательность (xn) задана формулой общего члена xn=-n^2+4n. Найдите под каким номе??ом в этой номером в этой последовательности стоит число - 45

Математика
Последовательность (xn) задана формулой общего члена xn=-n^2+4n. Найдите под каким номе??ом в этой номером в этой последовательности стоит число - 45
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По определению последовательности n ∈N, Решаем уравнение  -n^2+4n=-45 Получаем квадратное уравнение: n^2-4n-45=0 D=b^2-4ac=16+180=196, √D=14, n₁=(4-14)/2= -5  не удовлетворяет условию n₂=(4+14)/2=9 Ответ: n₉=-45
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