Напишіть текст чому я люблю книжки
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Напишіть текст чому я люблю книжки
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я дуже люблю читати книжки.Чому?Тому що книга є найкращим порадником для всіх.Недарма в народі кажуть:"Хто багато читає,той багато знає","Книга вчить, як на світі жить","З книгою жити - з добром дружити".Книги відкривають нам світ, допомагають уявити минуле, зазирнути в майбутнє.Той, хто багато читає, краще мислить, вміє правильно висловлювати свою думку.Отож,шануймо,бережімо,читаймо книжки,бо в них зберігається мудрість багатьох поколінь.
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