Напишите 11 предложений на тему "если бы я был врачом"

Гость: Гость:

1.Если бы я был врачом, я бы лечил людей. 2.Врач – это человек, готовый посвятить себя служению людям. 3. Он берет на себя ответственность за самое прекрасное на свете – жизнь человека. 4.Профессия врача – одна из самых благородных, гуманных и необходимых профессий на земле. 5.Врач должен любить людей. 6.Главная задача врача – облегчать страдания и спасать от смерти больных. 7.Врачу необходимо быть внимательным и чутким. 8.Невнимательному врачу больной не поверит, а любое неосторожное слово врача может так напугать его, что он потеряет веру в выздоровление. 9.Врачу нужно быть смелым. 10.Ведь ему первому приходится идти туда, где свирепствует губительная эпидемия. 11.Он должен не бояться ухаживать за такими больными, от которых сам может заразиться смертельной болезнью. 12.Врач должен уметь быстро принимать решение и не бояться брать ответственность за это решение на себя.